“Men in Red”: a Savona un flash mob al maschile contro la violenza sulle donne

Sabato 13 marzo dalle ore 17:45 in piazza Goffredo Mameli il movimento 6000 Sardine Savona dirà “No!” alla violenza sulle donne con il flash mob “Men in Red” (in caso di nuove restrizioni antiCovid-19 sarà rinviato).

Giovani o meno giovani, l’invito è quello di indossare un paio di scarpe rosse, una sciarpa o un’altro capo di abbigliamento rosso e preparare un cartello (50 × 50 cm circa) con una frase o un nome inerente all’argomento.

“Tenere alta l’attenzione sul tema è il motivo per cui scenderemo in piazza per pochi minuti, con i dovuti distanziamenti e in piena sicurezza. L’indifferenza e la superficialità sono complici delle violenze che ogni giorno riempiono le cronache dei nostri giornali: noi vogliamo dire ‘Basta!'”, spiegano gli organizzatori.

“Ascolteremo i rintocchi della campana del Monumento ai Caduti con i cartelli in mano per ricordare e ribadire il nostro rifiuto verso la violenza sulle donne”, concludono.