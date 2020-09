Memorial Gallery e Pinacoteca Levi aprono al pubblico per le Giornate del Patrimonio

Anche Alassio partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, promosse ogni anno in Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per riaffermare la centralità del patrimonio culturale nazionale e del suo valore storico, artistico.

Musei, parchi archeologici e luoghi della cultura ospiteranno diversi laboratori e attività didattiche e un’apertura dei siti per una visita straordinaria, pur nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19.

Nel fine settimana del 26 e 27 settembre apriranno al pubblico i “gioielli” della Città del Muretto, ovvero la Memorial Gallery, con la Pinacoteca “Richard West” e la English Library, e la Pinacoteca “Carlo Levi” a Palazzo Morteo. Sono previste visite guidate ad ingresso libero in mattinata dalle 10 a mezzogiorno e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.