“Melodie di Natale” – Concerto per flauto traverso e pianoforte

Mercoledì 26 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Sant’Antonio si svolgerà il tradizionale concerto “Melodie di Natale”. Dopo il grande riscontro del 2017 tornano il maestro Gianni Gollo al flauto traverso e la maestra Paola Arecco al pianoforte.

Il duo eseguirà brani della tradizione in un programma che proporrà le musiche più note ed amate da tutti. Le note del Natale ci faranno trascorrere in serenità la serata di santo Stefano donandoci il vero spirito del Natale.

Paola Arecco, diplomatasi nel 1991 in Pianoforte presso il Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, vanta una intensa attività concertistica ed è attualmente direttrice del coro polifonico interparrocchiale di Loano e docente di Laboratorio di Coro per l’Unitre di Borgio Verezzi. Collabora come organista all’attività concertistica del Coro “San Biagio” di Finalborgo e con numerosi musicisti della scena locale loanese, come il sassofonista Davide Nari e il flautista Gianni Gollo.