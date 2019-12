“Melodie di Natale” al Santuario Sant’Antonio

Doppio appuntamento con la musica della tradizione di Natale al Santuario parrocchiale Sant’Antonio a Borghetto Santo Spirito: i maestri Paola Arecco al pianoforte e Gianni Gollo al flauto traverso allieteranno infatti due imperdibili serate con i brani più noti e amati in un programma di sicuro effetto.

Il primo appuntamento è per lunedì 30 dicembre alle ore 21 con il concerto “Melodie di Natale”, che si svolgerà con la partecipazione straordinaria della Corale “Carlo Cataldi” della Parrocchia San Matteo. Il secondo sarà venerdì 3 gennaio alle ore 21 con il Concerto di Capodanno “Benvenuto 2020!”, una maniera per salutare il nuovo anno con la musica più amata da grandi e piccini.

Diplomatasi nel 1991 in Pianoforte al Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, Paola Arecco vanta un’intensa attività concertistica ed è attualmente direttrice del Coro Polifonico Interparrocchiale di Loano e docente di Laboratorio di Coro per l’UniTre di Borgio Verezzi. Collabora come organista all’attività concertistica del Coro “San Biagio” di Finalborgo e con numerosi musicisti della scena locale loanese, come il sassofonista Davide Nari e il flautista Gianni Gollo.