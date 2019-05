Meditazione: l\'arte dell\'equilibrio

M. Dianella Melani, insegnante e tutor della scuola di formazione per insegnanti di yoga e meditazione dell’Himalayan Yoga Institute di Firenze, sarà protagonista di un incontro molto particolare e interessante riguardante tecniche e strategie per mantenere o ritrovare l’equilibrio attraverso la meditazione, che si terrà alla Palestra Fitness Freak in via papa Paolo Giovanni II, 19 ad Albissola Marina.

Parteciperanno all’incontro Maria Murtinu e Roberto Abrate dell’asd Nel Segno dello Yoga, insegnanti di yoga e meditazione secondo la Tradizione Himalayana. Le pratiche proposte sono adatte a tutti.