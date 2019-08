“Me, myself & I” – Mostra personale di Nicoletta Deva Tortone

Da venerdì 23 agosto (inaugurazione alle ore 19) a domenica 8 settembre da mezzogiorno alle 13 e dalle 18 alle 22 alla galleria Artender di Alessandro Scarpati, in passeggiata Cadorna 53, ad Alassio l’artista Nicoletta Deva Tortone espone le sue opere nella mostra personale “Me, myself & I”, a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo e con il patrocinio del Comune.

Nicoletta Deva Tortone nasce a Racconigi il 9 agosto 1960 da genitori commercianti, terza di quattro figli. La famiglia si trasferisce a Torino nel 1965, dove Nicoletta si diploma in fotografia nel 1979. Scatta la sua prima foto nell’estate del 1972 a Firenze (mostra di Henry Moore al Forte Belvedere) a sua sorella Rinella e al fidanzato Paolo davanti ad una scultura. Esplode la passione per la fotografia, da quel momento nulla è più come prima.

Immagini, colori e tanta energia sono le caratteristiche principali dei lavori dell’artista: il suo è un percorso insolito che nasce dalla fotografia di moda per poi sfociare nelle sfere più personali, quelle di un’arte intimista che fa riferimento alle sensazioni.

Nel 1987 abbandona Torino e parte per una nuova avventura come fotografa free lance nei villaggi turistici Club Med: il rapporto quotidiano con la gente non fa che alimentare nuove necessità di esprimersi. Ma è l’incontro con il fotografo Michael Ackerman nel 2002 che le dà la spinta per esplorare il suo nuovo soggetto fotografico: se stessa. Così nascono le prime opere, collage fotografici in cui l’immagine si sovrappone al colore, opere intime e introspettive, come i suoi quaderni fotografici. Veri e propri diari che, attraverso autoscatti e scatti personali, raccontano la quotidianità, il passato e il presente dell’autrice.

Realizzati e cuciti a mano, i diari di Nicoletta sono dei piccoli scrigni che racchiudono il suo mondo fatto di meditazione, sogni, vecchie immagini di famiglia e autoscatti contemporanei che arrivano a noi come frammenti di vita che insieme costituiscono quella stuzzicante curiosità che ci porta a guardare nel cuore degli altri.