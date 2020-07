Maximilian Nisi sarà “Il Giuda” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Giovedì 13 e venerdì 14 agosto alle ore 21:30 al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” l’attore Maximilian Nisi sarà protagonista al 54esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi in un evento speciale: interpreterà infatti “Il Giuda”, scritto da Raffaella Bonsignori.

Giuda racconta la sua verità. L’uomo che l’umanità intera ha messo sotto accusa esce dall’ombra per dare la sua versione dei fatti, riscrivendo i confini del suo rapporto con Cristo. Il suo è stato solo un tradimento? Il Giuda di questo testo non è solo un uomo del passato ma rappresenta anche un’icona delle contraddizioni di quello contemporaneo. Cosa significa essere colpevole e le condanne sono per sempre?

“La scelta del soggetto nasce da una conversazione con Raffaella Bonsignori – racconta Nisi – Nel corso di un’intervista che mi fece due anni fa, in occasione del mio debutto a Borgio Verezzi con ‘Un autunno di fuoco’, accanto a Milena Vukotic, le confidai di avere un’idea riposta con cura in un cassetto: avendo interpretato negli anni, tra le tante, anche tre figure emblematiche della cristianità, ossia Gesù, Giovanni Battista e san Francesco, mi sarebbe piaciuto dar voce ad un ‘cattivo’ biblico”.

“Inizialmente pensai al demonio tentatore ma poi focalizzai l’attenzione su Giuda, il traditore – prosegue l’attore – Il testo che oggi viene portato in scena è frutto di modifiche, tagli e stimolanti ragionamenti scenici fatti insieme a Raffaella: nel corso di tanti incontri e svariate letture è stato arricchito in seguito dalle suggestioni musicali di Stefano De Meo, dalle immagini evocative di Marino Lagorio e dai costumi di Tiziana Gagliardi. Tutti insieme uniti in un momento in cui il teatro ha bisogno di cura e di tutto il nostro amore”.

Come accennato dallo stesso interprete, la video-art è a cura di Marino Lagorio, le musiche di Stefano De Meo, i costumi e gli elementi scenici di Tiziana Gagliardi; l’aiuto regia è di Paola Schiaffino, il coordinamento di Cristina Ferrazzi. Si ringrazia per la collaborazione la Sartoria Farani di Roma. Le prevendite saranno aperte da mercoledì 15 luglio.