Mauro Pompilio espone nelle “Vetrine d’Artista”

Da autodidatta, anno dopo anno, e con continua ricerca Mauro Pompilio ha migliorato la sua tecnica, il segno del disegno sempre più indubitabile e irrefutabile. Tipica della sua cifra personale è la costante indagine dal vero della poesia e della suggestione del paesaggio, dell’ambiente in cui vive e lavora: i suoi scorci di Savona sono alquanto soggettivi, financo confidenziali, a testimonianza vivace del suo attaccamento alla città e alla sua storia.

Dalle marine silenti agli scenari dell’entroterra emerge incontrastato il suo amore per la pittura, la conversazione visiva (una sorta di colloquio con l’osservatore), la riflessione sui mali della contemporaneità causati dall’uomo in cui spesso non è presente ma è il fautore, lo stimolo per la sua indagine su quelle case, sulle piazze, sulle barche in secca in cui traspare una serenità di fondo, una ricerca delle bellezza interiore e un equilibrio tra il Creato e l’Uomo.

Forme, tratti sicuri di matita e carboncino, tocchi di colore che dimostrano come l’autore non si appiattisca alla cronaca, al resoconto di ciò che vede, ma scandaglia il ricordo, la memoria per andare “oltre” e trovare il lievito per future pagine serene del vivere quotidiano.

Uomo e artista schivo, taciturno, riservato, ogni volta che si presenta al pubblico stupisce per il suo trasporto, fino quasi alla commozione, verso il bello che è indice di speranza e gioia: sentimenti che colpiscono l’osservatore dei suoi disegni e acquerelli, ossia dei suoi lavori creativi così intensi, se vogliamo, perché l’arte è sempre rinascita, storia e attualità.