Mauro Pinzone in concerto a “La Canzone di Serenella”

Venerdì 7 dicembre alle ore 19:30 il concerto aperitivo de “La Canzone di Serenella” sarà con Mauro Pinzone. Accompagnato dal maestro Giovanni Melotti all’oboe il cantautore, che definisce la sua musica “folk poetico contaminato”, presenterà le sue ultime creazioni.

Scrivo canzoni perché sento il bisogno quasi fisico di farlo, perché le mie canzoni esprimono l’unica verità o le molte verità di un anima disordinata, distratta e costantemente in bilico; scrivo canzoni perché è l’unica maniera di descrivere quello che ho dentro e che non so esprimere sinceramente con parole normali.