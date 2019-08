Maurizio Pupi Bracali presenta “Quello che non è”

Martedì 20 agosto sera alle ore 21 al Bar Gelateria Bacicin di Ceriale, in lungomare Armando Diaz 53, si terrà la presentazione del giallo “Quello che non è” dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali, edito da Edizioni del Delfino Moro.

L’autore sarà affiancato da Paolo Ascoli, che lo intervisterà e leggerà alcune pagine del libro, e Antonio Cocco, che con voce e chitarra interpreterà alcune delle canzoni citate nel romanzo e non solo, in una serata di coinvolgimento tra musica e parole. “Quello che non è” è il tredicesimo romanzo di Bracali che ha per protagonista l’ormai noto ispettore Calcagno che svolge le sue indagini tra la costa e l’entroterra del ponente savonese.

L’indovinato personaggio creato dalla fantasia del giallista di Ceriale è noto per la sua simpatia, la caustica ironia e l’amore per il territorio ligure spesso descritto nelle pagine dei tredici romanzi, tutti editi da Edizioni del Delfino Moro, nonché per le sue passioni musicali che, nel caso particolare di questa presentazione, diventano protagoniste e messe in rilievo in modo specifico alla pari dei principali personaggi del romanzo.