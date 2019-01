Maurizio Pupi Bracali presenta il nuovo giallo “Quello che non è”

Martedì 29 gennaio alle ore 15 a cura dell’Unitre Comprensoriale Ingauna si terrà nella sede di Ceriale, presso il Circolo Comunale Santinelli in via Magnone, la presentazione del nuovo romanzo giallo dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali, ambientato nel ponente savonese, dal titolo “Quello che non è” (Edizioni del Delfino Moro), tredicesimo libro con l’ormai noto ispettore Calcagno protagonista.

Affiancato da Paolo Ascoli, che leggerà anche alcune pagine del libro, l’autore converserà con il pubblico presente raccontando qualcosa riguardante questa sua nuova opera.