Sabato 7 dicembre alle ore 17:30 presso il Bar Bacicin, in lungomare Armando Diaz 53, a Ceriale lo scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali presenta il nuovo giallo “I morti non hanno freddo”, edito da Edizioni del Delfino Moro e ambientato tra la costa e l’entroterra del ponente savonese. L’autore e l’editore Diego Delfino discorreranno della nuova avventura dell’ispettore Calcagno con il pubblico presente.

Il nuovo libro di Bracali è il quattordicesimo della saga che fin dal 2003 ha per protagonista il consolidato poliziotto ligure Calcagno, che risolve casi polizieschi in provincia di Savona. In questo caso sono due morti misteriose a pochi giorni di distanza l’una dall’altra che scuotono l’immobilità di un inverno particolarmente freddo sulla Riviera Ligure di Ponente.

L’ispettore Calcagno, coadiuvato dai validi colleghi e amici Rossetti, Aicardi e Gervasi, indaga su quanto potrebbe essere successo, muovendosi, come suo solito, anche infrangendo le regole della legalità pur di ottenere qualche risultato. Un medico di famiglia scrupoloso, un politico in carriera, una giovane ladruncola un po’ particolare, una badante spagnola dal comportamento misterioso, una ragazza russa orfana di padre, il timido agente Ricci e due fratelli senzatetto appena usciti di prigione sono tra i personaggi che animano la storia tra momenti drammatici e altri più apertamente umoristici.

Tra mille sigarette e litri di birra l’ispettore Calcagno, ironico e indisciplinato poliziotto della porta accanto, cercherà di trovare la soluzione di una vicenda particolarmente intricata che lo coinvolge in prima persona.