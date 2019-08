Maurizio Pupi Bracali presenta il libro “Quello che non è”

Dopo il grande successo di “Concertando fra i Leoni” e della mostra di Elio De Luca “Amore”, visitabile sino al 25 agosto, è il momento della letteratura. Gli incontri dedicati saranno due: il primo giovedì 22 agosto, il secondo sabato 24 agosto.

Nella sede UCAI in piazza dei Leoni, impreziosita dai quadri di De Luca, giovedì 22 agosto alle ore 21 Maurizio Pupi Bracali accoglierà il pubblico per parlare del suo ultimo lavoro “Quello che non è”. Il libro, il tredicesimo per lo scrittore, rappresenta una nuova avventura per l’ispettore Calcagno, personaggio che, con grande ironia e passione, porta il lettore a vivere sempre nuove avventure nelle vie del ponente ligure cercando di risolvere misteri vecchi e nuovi.

Sabato 24 agosto alle ore 21 sarà invece Martina Isoleri a presentare il suo lavoro “Don Antonio Balletto e la sua biblioteca”: l’autrice dialogherà con il pubblico anche sul ruolo delle biblioteche nei tempi odierni. Un’occasione speciale accompagnerà quest’ultimo incontro: tutto il ricavato sarà devoluto a Marco Buonocore per l’acquisto di una protesi.