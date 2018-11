Maurizio Molinari presenta “Viaggio all’origine del populismo italiano che scuote l’Europa”

Il direttore del quotidiano La Stampa Maurizio Molinari ha percorso il nostro Paese in lungo e largo incontrando di persona il disagio, le paure e le speranze degli Italiani per raccontare i motivi di una rivolta che ha sorpreso l’Europa e ha cambiato radicalmente i connotati della vita pubblica.

Aggrediti dalle diseguaglianze, sorpresi dai migranti, flagellati da imposte e corruzione, bisognosi di protezione e sicurezza, feriti dalla globalizzazione, inascoltati dai partiti tradizionali e rafforzati nella capacità di esprimersi dall’avvento dell’informazione digitale, con le elezioni del 4 marzo gli Italiani hanno reagito consegnando le proprie sorti al primo governo populista dell’Europa occidentale con il risultato di innescare un domino di eventi sul Vecchio Continente dalle conseguenze imprevedibili.

Il nuovo libro di Molinari “Perché è successo qui. Viaggio all’origine del populismo italiano che scuote l’Europa” (La nave di Teseo editore) tenta di rispondere alla domanda su come tutto ciò sia potuto accadere in Italia, con una rapidità travolgente e un’accelerazione di sapore rivoluzionario in uno dei paesi più moderati dell’Occidente.