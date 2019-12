Mercoledì 18 dicembre alle ore 17 nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boselli Alberti”, in via san Giovanni Bosco 6, a Savona Maurizio Biagini presenta il romanzo “Sulla linea di fondo”, recentemente pubblicato per le edizioni La Gru, che sposa attualità drammatica e passione sportiva.

Una città italiana improvvisamente divisa tra la paura di perdere il lavoro e quella di rischiare la vita. Una coppia di genitori in crisi che cerca di rimanere in vita, un gioco, il calcio, che da occasione di divertimento diventa oggetto di passione smodata e sfogo per frustrazioni e rabbia repressa. Un ragazzino troppo inconsueto per essere un idolo sportivo, una ragazza così bella e intelligente da sembrare al di là dei propri mezzi.

Di fronte a ciò un ragazzo colto nell’anno di transizione tra l’adolescenza e la maggiore età, testimone di un cambiamento profondo della sua famiglia, città, squadra di calcio. Proprio il calcio in tutte le sue contraddizioni diventa lo strumento per raccontare il passaggio tra innocenza ed età adulta, gioco e politica, lealtà e corruzione.

Maurizio Biagini è nato e vive a Savona con la moglie Silvia e il figlio Luca. Laureato in Lingue straniere moderne, ha pubblicato nel 2009 la raccolta di racconti “Tempo determinato”, che ha vinto numerosi premi (Circolo Pickwick e Cuore di Tenebra fra gli altri) ed è stato segnalato al XXII Premio “Italo Calvino”. Nel 2012 ha pubblicato “Rock and roll”, un romanzo di ribellione e passione sulla cultura musicale per eccellenza. Nel 2013 “Condominio Italia” vince il Premio “Il Racconto nel cassetto”.