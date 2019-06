Matt Schofield Music e Ian Siegal al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Martedì 9 luglio alle ore 21 in piazzetta Raffaele Arecco a Celle Ligure si esibirà Matt Schofield Music + Ian Siegal. Matt Schofield Music è riconosciuto come uno dei primi dieci chitarristi blues britannici di tutti i tempi da Guitar & Bass Magazine, Schofield è una vera forza della natura. Ha suonato con Buddy Guy e Robben Ford, Johnny Lang e si è aggiudicato ben quattro stelle (unico artista britannico vivente) nel “Penguin Book of Blues Recordings”. Ormai una leggenda del modern blues, è riconosciuto nel mondo per la sua grande sensibilità che mescola materiali musicali tra blues, Jazz, e funk accostando le proprie musiche a grandi classici come “Lights Are On, But Nobody’s Home” di Albert Collins, in un’interpretazione strabiliante.

Il carismatico Ian Siegal è considerato uno dei migliori bluesmen inglesi di tutti i tempi. Si dice che se lui fosse cresciuto nel panorama musicale degli anni 60′, oggi sarebbe considerato alla pari di artisti come Van Morrison, Joe Cocker ed Eric Clapton. Ma il giovane Ian, dopo aver abbandonato gli studi all’Accademia di Belle Arti alla fine degli anni ’80, inizio’ a suonare la chitarra e a cantare lungo le strade della Germania fino ad arrivare ai clubs di Londra, delle capitali europee e nei maggiori festival come Edimburgo, Lugano, Peer, North Sea Jazz, affermandosi come uno dei talenti naturali più creativi, stravaganti e accattivanti della scena musicale odierna. Va annoverato tra nomi come Tom Waits, Bruce Springsteen, Dr. John, Eric Clapton, John Mayall, Page e Plant o Van Morrison.

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Albissola Marina e Finale Ligure, oltreché da Radio Skylab, Boom Celle Blues Festival e I Feel Good Finale.