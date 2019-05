“Matinée Rossini” – Concerto aperitivo nel segno del genio pesarese

Sarà un viaggio con e dentro la musica di Gioachino Rossini il primo appuntamento con “Musica in Comune… aspettando l’estate”, che, dopo il successo dell’anno scorso, domenica 19 maggio alle ore 11 aprirà la serie di concerti aperitivo che si terranno nell’atrio del Municipio di Savona (costo 5 € con apertura della biglietteria alle 10:15 fino ad esaurimento posti disponibili) fino al 23 giugno.

Non soltanto per la sede in cui è ospitata la “Matinée Rossini” rinsalderà ancora di più il legame tra l’Opera Giocosa e la città. Oltre infatti alla collaborazione tra la stessa Opera Giocosa, guidata dal presidente e direttore artistico Giovanni Di Stefano, che rappresenta il teatro lirico di tradizione savonese, e un’altra realtà di grande tradizione come l’Associazione Musicale Rossini del presidente Sergio Tortarolo, il concerto farà simbolicamente dialogare insieme due delle statue che ornano la facciata del Teatro Chiabrera, ovvero quella dedicata a Metastasio e allo stesso Rossini.

Oltre a Loris Orlando al pianoforte e all’attore Jacopo Marchisio saranno il soprano Monica Russo e Laura Guatti al flauto a rendere il primo appuntamento musicale della stagione estiva dell’Opera Giocosa un evento di sicuro interesse. Gioachino Rossini allieterà idealmente il pubblico anche al termine della matinée con l’aperitivo che porta il suo nome e che costituirà un momento di serena convivialità, perfetto per completare al meglio l’incontro.

“Questo concerto è stato voluto e pensato in collaborazione con il circolo Rossini per celebrare il genio di Rossini a tutto tondo – spiega il maestro Loris Orlando – Il ‘Mi lagnerò tacendo’ di Metastasio sarà eseguito con cinque stili diversi musicati da Rossini. Il concerto proseguirà con ‘Une caresse à ma femme’, in cui Rossini lascia invece intendere non soltanto la dedica a una donna ma a una donna che può essere però anche la musica stessa”.

“Non si perderà nemmeno il lato più scherzoso e ironico del genio pesarese – continua il pianista – Con ‘Un petit train de plaisir’ Rossini ci porterà in un viaggio in treno musicale in cui accade di tutto, incluso un incidente in cui Rossini stesso immagina, con grande senso dell’umorismo, le possibili reazioni (tutt’altro che tristi) degli eredi in caso di una sua dipartita. ‘Mon dernier voyage’ è il testamento di Rossini con quattro temi collegati da una marcia che suona come fosse la sua marcia funebre. Verranno inoltre eseguiti due variazioni di temi rossiniani. L’attore Jacopo Marchisio cercherà di legare il tutto”.

I prossimi appuntamenti con i concerti aperitivo saranno le domeniche 9, 16 e 23 giugno. Sabato 8 giugno alle ore 17:30 nella Chiesa Sant’Andrea in Savona sarà eseguita la “Petite Messe Solennelle” di Rossini.