“Masterclass Dom Famularo – la leggenda americana della batteria” ad Albenga

Domenica 29 settembre dalle 14.30 alle 18.30 l’associazione artistica “Torchio e Pennello” ospiterà, presso il teatro Sacro Cuore di Albenga, l’ambasciatore mondiale della batteria Dom Famularo per una favolosa masterclass. L’incontro è patrocinato dal Comune di Albenga.

Famularo insegnerà a tutti i partecipanti le tecniche più importanti della batteria che lui stesso ha appreso dai più grandi batteristi come Joe Morello, Jim Chapin e Shelly Manne. Oltre a lui ci sarà anche Massimo Russo (responsabile della sede italiana della scuola di Dom), che terrà una clinic sull’interpretazione delle tecniche sul drum-set; Corrado Bertonazzi parlerà del business legato alla musica e Steve Foglia (insegnante di batteria dell’associazione Torchio e Pennello) impegnato in una clinic sulla programmazione dello studio.

Il “Drum Day” inizierà alle 14.30 e i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario pagare la quota d’iscrizione di 60 euro con le seguenti modalità: pagamento in contanti presso la sede in piazza San Michele n. 42/44; bonifico bancario: Iban IT44 A061 7549 2500 0000 1990 980 intestazione “Associazione Artistica Torchio e Pennello”. Causale: masterclass Dom Famularo e inserire il proprio numero di telefono per eventuali contatti.

Per info: Steve Foglia 3462397715 – Manuela Ferrando 3478337447.

Presso l’associazione Torchio e Pennello è possibile frequentare i seguenti corsi e laboratori, attivi tutto l’anno e aperti ad adulti e bambini: arte applicata (disegno e pittura – acquerello – disegno e pittura per bambini), musica (chitarra elettrica e acustica – pianoforte e tastiera – propedeutica – ukulele – canto – batteria – musica d’insieme), laboratori di incisione – mosaico – ripetizioni area artistica, laboratori per le scuole.

Per info: cell. 347 8337447 – torchioepennello.it