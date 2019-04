Sabato 13 aprile alle ore 18 alla Libreria Cento Fiori a Finalmarina Massimo Taramasco presenta il libro “La felicità in amore. Come far innamorare la persona giusta”.

Per governare qualunque processo senza subirlo dobbiamo conoscerne il funzionamento. Questo concetto appare del tutto ovvio in molti ambiti della vita, ma, quando si entra nel campo dei sentimenti, molti sembrano pensare che non esistano regole e che tutto dipenda da una misteriosa alchimia. L’ingegneria della seduzione è un nuovo modo di comunicare, basato sul presupposto che ogni tipo di comunicazione, sia verbale sia non verbale, produce degli effetti nel destinatario, che si traducono in comportamenti.

Attraverso le pagine del libro di Taramasco il lettore apprenderà dunque una serie di tecniche che gli permetteranno di attrarre chi lo interessa, di accrescere la propria autostima e di migliorare la propria posizione sociale e professionale.

Imparare le regole del gioco ci farà vivere meglio, godendo del piacere di sedurre e di essere sedotti, di innamorarsi e di far innamorare.

Massimo Taramasco si è laureato in Ingegneria all’Università di Genova e possiede un master in Marketing e comunicazione aziendale. Si è formato alla PNL sotto la guida di Tad James ed oggi è uno dei massimi esperti italiani di comunicazione analogica. Ha unito la passione per la scienza e la tecnologia a quella per lo studio dei comportamenti umani, soprattutto delle motivazioni, per lo più subliminali che determinano l’innamoramento, l’attrazione e la passione.