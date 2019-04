Massimo Firpo spiega Leonardo da Vinci

L’Associazione Centro Studi “Jacopo da Varagine” celebra Leonardo da Vinci a cinquecento anni dalla morte con una conferenza di Massimo Firpo dal titolo “La crisi del Rinascimento e la religione di Leonardo” a Palazzo Beato Jacopo sabato 13 aprile alle ore 16.

La conferenza rientra nell’ambito del ciclo “Iconographica” pensato dal centro studi proprio in occasione della conferenza di Massimo Firpo di due anni fa e inaugurato l’anno scorso da Chiara Frugoni. Con questa iniziativa l’associazione si propone di approfondire l’iconografia di tutto ciò che può essere “soggetto d’arte”, raggiungendo così un pubblico ben più vasto dei competenti e degli appassionati.

Il tema della religione di Leonardo è stato a lungo dibattuto, a partire da un brano della prima edizione delle Vite di Giorgio Vasari (1550) che, nel riferire dei suoi ultimi momenti di vita, il 2 maggio 1519, lascia intendere lo scarso spirito religioso con cui egli era vissuto sino ad allora: “Vedendosi vicino alla morte, disputando de le cose catoliche, ritornando nella via buona, si ridusse a la fede cristiana con molti pianti”.

Pochi documenti consentono di andar oltre questa scarna ma esplicita annotazione, il che è di per sé significativo. Ma il tema offre lo spunto per mettere in evidenza il profondo mutamento della sensibilità religiosa tra Quattro e Cinquecento, tra l’età di Leonardo e quella di Michelangelo, sullo sfondo della profonda crisi religiosa da cui scaturì la Riforma protestante e la frattura della cristianità europea.

Il professor Massimo Firpo, già ordinario di Storia moderna presso l’Università di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa e accademico dei Lincei, è una delle più autorevoli firme delle pagine culturali de Il Sole 24 Ore. È stato invitato in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche per trattare le tematiche delle sue ricerche, in particolare l’attenzione alle fonti iconografiche e ai nessi tra produzione figurativa, religione e politica nel Cinquecento italiano.