Massimo Cavalieri narra “Le avventure di Josselin”

Venerdì 26 luglio alle ore 21 alla Start! Libreria per giovani lettori di Varazze è in programma una serata con “Raccontami una favola”: l’autore Massimo Cavalieri narrerà “Le avventure di Josselin”. Questa volta non si leggerà un libro o racconterà una favola, semplicemente, come una volta, quando seduti in cerchio, magari intorno al fuoco, si narrano le storie di draghi, fate, personaggi coraggiosi, animali parlanti.

Cavalieri narrerà le avventure di Josselin, una bambina che non ha avuto la fortuna di nascere nella parte ricca del mondo, anzi nel suo mondo tutto è difficile nutrirsi, curarsi, vivere. Ma nelle sue avventure si intrecciano tre mondi straordinari: quello umano con le sue forze e le sue debolezze, quello naturale con fantastici animali e quello della fantasia dove tutto è possibile. Una favola per parlare ai bambini di diversità e aiutarli a capire cos’è la multiculturalità e la solidarietà.

Massimo Cavalieri, pavese, è un operatore sociale con esperienze di volontariato nelle parti più povere del mondo e presidente dell’Associazione Città Solidale Pavia Onlus. Basandosi su questa storia ha scritto un libro con le illustrazione di Camilla Cavalieri.

Evento gratuito per bambini dai 5 anni in sù