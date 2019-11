“MassaggiAIMI Con-Tatto!” – Corso di massaggio infantile 0-12 mesi

Cinque incontri a cadenza settimanale da 1 ora ciascuno al Poliambulatorio Cengio Salute in via Valbormida 85, in cui vedremo assieme la sequenza di massaggio, gli esercizi e la sequenza per le coliche e comincerà il vostro percorso pieno di coccole e ricco di rispetto reciproco e contatto buono. Gli incontri sono aperti ad entrambi i genitori e ad eventuali fratellini.

Informazioni e prenotazioni:

Poliambulatorio Cengio Salute 019554717

ostetrica Grazia Agostino 3472494967