Marzia Pistacchio presenta “Rosso Pistacchio, ricette e storie crude”

Sabato 31 agosto alle 21.30, nell’ambito di “Caruggi e Lanterne 2019”, Marzia Pistacchio presenta il suo libro “Rosso Pistacchio, ricette e storie crude” edito da Golem Edizioni, tra i caruggi di Ellera, tra le luci delle lanterne, tra i balconi fioriti e addobbati a festa, seguendo un magico percorso colorato di porte dipinte.

Un po’ smarriti, un po’ confusi, un po’ brilli a causa di qualche bicchiere di pesche col vino di troppo, ci si ritrova in un giardino. Piccolo, segreto, rigoglioso e accogliente. Un posto buono dove fermarsi, strappare un filo d’erba e masticarlo contando le stelle, e seguire la presentazione del libro firmato Pistacchio.

L’autrice è un’eclettica artista savonese da sempre molto presente nel tessuto culturale della città. È docente e truccatrice teatrale, e negli anni ha abituato il pubblico che la segue allo stupore per i suoi lavori e per i progetti fotografici che conduce in coppia con Marco Toschi, compagno nella vita e nel lavoro.

Da circa due anni Marzia ha lasciato riemergere anche la vena letteraria che teneva carsicamente sepolta, e grazie al quotidiano online IVG ha iniziato a raccogliere i propri pensieri sotto forma di racconti e storie estemporanee.

È nata così la rubrica ‘Rosso Pistacchio’ che, settimana dopo settimana, ha conquistato, sul magazine e sui social, frotte di lettori, appassionati e soprattutto molto partecipi. Nei racconti di Marzia c’è tanto delle sue radici meridionali, ma anche moltissimo amore per Savona che la ha accolta e amalgamata con la “liguritudine” in un impasto strano e intrigante.

Dalla raccolta di questi racconti, arricchiti da alcuni inediti, è nato un libro di ricette sui generis: “Rosso Pistacchio ricette e storie crude”.

Il libro parla di cibo, quel cibo che Marzia ama tanto, e lo utilizza come pretesto per dare vita a storie carnali, ridicole, inquietanti, e quasi sempre poetiche.

Ad accompagnare i testi, le oniriche illustrazioni dell’artista Giusy Ghioldi.

L’appuntamento per la nuova edizione di “Rosso Pistacchio” a cura di Golem edizioni a Ellera è un incontro saporito e succulento: di fronte a una tavola imbandita, Marzia sarà accompagnata dalle note stuzzicanti e frizzanti di Simona Scarano e Antonio Capelli, e dalla conduzione piccante e stimolante dell’esperto di comunicazione e risorse umane Nico Amoroso.