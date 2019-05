Marzia Pistacchio ospite a “Leggo in Pozzo Garitta”

Sabato 25 maggio alle ore 17 proseguono gli incontri con “Scrittori, poeti e… non solo” della rassegna “Leggo in Pozzo Garitta”: questa volta è il turno di Marzia Pistacchio con il suo libro “Rosso Pistacchio – Ricette e storie crude”.

La leggenda narra che Marzia Pistacchio venne alla luce in una grossa e grassa famiglia meridionale nel lontano 1977, sospinta dagli effluvi della conserva di pomodoro e attirata dal profumo inebriante di basilico. Cresce nella convinzione che il cibo è linguaggio e con esso comunica con ferocia e dolcezza. È truccatrice, insegnante di trucco e dal 2016 ogni settimana tiene sul quotidiano locale IVG.it la sua rubrica “Rosso Pistacchio”, in cui spesso finiscono, inconsapevoli, l’amato marito Marco, i figli Zoe e Elia e ovviamente le immutabili, intramontabili, succulente ricette di famiglia.

Il suo libro, pubblicato da Golem Edizioni, è una raccolta di articoli di costume e società usciti sul summenzionato settimanale online, più alcuni racconti inediti. La rubrica ha raccolto molti consensi diventando un fenomeno social. Gli inediti testimoniano la grande abilità dell’autrice nel cambiare registro e affrontano temi di più ampio respiro con una prosa cruda e diretta. Il pretesto è la ricetta culinaria di famiglia che detta il ritmo, la partenza e i colpi di scena, di una sequenza narrativa piccante, cruda, a volte dolce, a volte spietata e secca, a volte liberatoria e goduriosa, come una pietanza della nostra infanzia. Le illustrazioni di Giusy Ghioldi accompagnano, addolciscono, esaltano e, a volte, ubriacano come un buon vino fatto in casa.

L’esuberanza di Pistacchio sarà tenuta sotto controllo dalla speaker radiofonica Sabrina Calcagno e dall’assessora comunale alla Cultura Nicoletta Negro. In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà all’interno del Circolo degli Artisti in Pozzo Garitta 32.