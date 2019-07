“Maruzza Musumeci” di Andrea Camilleri in scena ad Alassio

Protagonista da oltre vent’anni delle serate genovesi di luglio e agosto il festival “In una notte d’estate” di Lunaria Teatro debutta ad Alassio lunedì 8 luglio alle ore 21 in piazza della Libertà, dove andrà in scena “Maruzza Musumeci”, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo del maestro Andrea Camilleri e interpretato da Pietro Montandon per la regia di Daniela Ardini e con scene e costumi di Giorgio Panni e Giacomo Rigalza.

La storia raccontata è quella dell’amore impossibile tra Gnazio, migrante di ritorno che, lasciata alle sue spalle l’America, decide di coltivare la terra senza più volgere lo sguardo al mare, e Maruzza, ragazza bellissima che scopriremo essere in realtà una sirena.

Il tutto è ambientato a Vigata, borgo di fantasia reso celebre per essere diventato il teatro delle avventure del Commissario Montalbano, qui rappresentata però in un’ambientazione a cavallo tra Otto e Novecento.