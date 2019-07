Martin Grice dei Delirium live @ Zio Pesce

Venerdì 19 luglio alle ore 21 da Zio Pesce in via Baglietto 8R, nella Vecchia Darsena, a Savona arriva Martin Grice dei Delirium.

Chi non ricorda il suo pezzo più famoso “Jesahel”! Con Francesco Bellia (ex New Trolls) si affiancheranno alla tastiera e alla voce di Massimo Brocardo e alla batteria di Gianka Gilardi per un concerto a spasso tra la grande musica degli anni 80’ e 90’.

Uno spettacolo arricchito da improvvisazioni e rivisitazioni accompagnate dalla loro grande presenza scenica e dalla loro simpatia!

Prenotazione consigliata