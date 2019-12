Mario Zucca e Marina Thovez “alle prese” con le “Separazioni” al Teatro Ambra

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Lunedì 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Ambra Mario Zucca e Marina Thovez vanno in scena con le “Separazioni” di Tom Kempinski, per la regia della stessa Thovez. Sarah, attrice newyorkese, e Joe, commediografo londinese, separati appunto da un oceano. I due non si conoscono ma il destino intreccia le loro esistenze. Sarah vuole mettere in scena una famosa commedia di Joe e lo chiama al telefono per chiedergli il permesso.

Tutto finirebbe qui se non fosse che lo scrittore, da tempo bloccato sulla pagina bianca, buffo malato di agorafobia, ciccione e solo, ha un forsennato bisogno di parlare con qualcuno. Sarah ha una particolarità che la rende in grado di identificarsi con la protagonista della commedia di Joe meglio di chiunque altro. Attraverso l’oceano e i fili del telefono tra i due nasce una sorprendente amicizia e finalmente s’incontrano…

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).