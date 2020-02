Mario Muda presenta “La Savona della farinata. Luoghi, persone e storie”

Giovedì 13 febbraio alle ore 21 la sala conferenze del Centro Esposizioni del MuDA, in via dell’Oratorio, ad Albissola Marina ospiterà l’incontro con Mario Muda, giornalista e autore del libro “La Savona della farinata. Luoghi, persone e storie”. È il racconto di un viaggio che con il contributo di alcuni collaboratori di prestigio ha percorso nel mondo della farinata, una delle grandi tipicità gastronomiche e culturali del Savonese.

Dire farinata è parlare di Savona. Quella bianca di grano, che solo qui si può gustare, e quella di ceci, il culto delle “fette” e della panissa. Non è solo un’eccellenza gastronomica ma molto di più. Al punto che un libro dedicato ad essa e uscito solo da poche settimane è già diventato un piccolo fenomeno editoriale con la prima edizione esaurita in pochi giorni e ristampata in tutta fretta.

Se in questo successo è importantissimo l’argomento, altrettanto lo sono il nome e la fama dell’autore, che ha avuto anche il merito di circondarsi, nello scrivere il testo, di una serie di collaboratori di prestigio. Da Giovanni Assereto, ex ordinario di Storia moderna presso l’Università di Genova, ad Umberto Curti, storico dell’alimentazione, da Giuseppe Milazzo, docente e scrittore che rievoca la Savona nelle pubblicazioni, negli articoli e nelle poesie di Giuseppe Cava (Beppin da Cà), a personaggi, curiosità, memorie raccolti dallo studioso Giovanni Gallotti. E ancora Elio Ferraris, fondatore del Circolo degli Inquieti ed ex editore, e il saggista Alessandro Bartoli. Il vino come elemento di cultura è raccontato dal sommelier Andrea Briano.

“Il libro vuole raccontare i percorsi sociali e viscerali, sovente anche materiali, lungo cui si sono intrecciati aneddoti, curiosità, narrazioni – spiega Muda – Un insieme che vuole essere un punto di partenza per la ricostruzione di un tracciato sentimentale e sociale che da secoli ormai ha caratterizzato una comunità”.

L’appuntamento organizzato da Nanni Basso per l’Associazione La Fornace ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Albissola Marina: grazie alla disponibilità del Comune e dell’Associazione Cultura e Solidarietà, presieduta da Donatella Ventura, viene utilizzata la sala conferenze del Centro Esposizioni del MuDA Museo Diffuso Albisola.