Mario Baudino presenta “Il violino di Mussolini”

Mercoledì 15 maggio alle ore 17:30 presso il Casino di Lettura lo scrittore Mario Baudino presenta il suo nuovo romanzo “Il violino di Mussolini” (Bompiani). Dialogheranno con l’autore Emanuela E. Abbadessa e Ferdinando Molteni. L’iniziativa a cura dell’Associazione Mozart Savona in collaborazione con la libreria Feltrinelli rientra nell’ambito de “I Pomeriggi della Mozart”.

Il retrobottega di un ex cartolibreria di un piccolo paese trasformata da Duccio Tancredi, detto anche il Capo, in un “santuario” di libri usati, antichi e preziosi è il luogo in cui abitualmente si riunisce il Pio Convento, un gruppo di amici, per chiacchierate colte annaffiate con bicchieri di barolo chinato.

Un giorno il loro gusto per l’avventura viene risvegliato da un libro raro, talmente raro che forse non esiste: “La catastrofe del Duce”. Un libro “fantasma” che compare solo in qualche vecchio repertorio, improvvisamente tra i più ricercati. Ma cos’ha di tanto interessante questo libro, a parte il fatto di essere introvabile?