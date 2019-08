Marina Classic 2019 a Loano

Come cominciare la giornata in piena forma? Partecipando alla gara podistica Marina Classic che si svolgerà sabato 17 agosto con partenza alle ore 20 dalla Marina di Loano. La gara di circa 5 km prevede premi per gli assoluti e le categorie e premi ad estrazione. Al termine è previsto un ristoro per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni si potranno fare il giorno stesso dalle 17 alle 19:45 alla Marina di Loano oppure in occasione della Chicchiricchì Run di Ferragosto a Pietra Ligure. Chi volesse iscriversi prima può inviare un’email a info@runrivierarun.it o telefonare al numero 0196898607.

Alla gara collaborano attivamente il Comune di Loano e la Marina di Loano, che come ogni anno danno un supporto unico per garantire l’organizzazione di una delle gare più belle del panorama nazionale in una cornice da sogno.

La Marina Classic fa parte delle gare Tune-Up che avvicinano alla mezza maratona del 27 ottobre Run Riviera Run con partenza dal Malpasso (Varigotti, Finale Ligure) e arrivo alla Marina di Loano.