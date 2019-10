Maria Grazia Giannini e Stefania Lanaro presentano il libro “Ascoltare per sentire”

Giovedì 24 ottobre alle ore 21 al Mondadori Bookstore, in via Giuseppe Garibaldi, a Loano si terrà la presentazione del libro “Ascoltare per sentire” a cura Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione Il Bucaneve odv e counselor, e Stefania Lanaro, fisioterapista, psicomotricista e psicologa, con prefazione di Luca Barletta. L’evento è patrocinato dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura. Dialoga con le autrici Alessandro Gimelli.

Nel mondo occidentale sempre più spesso ascoltare sembra un atto dovuto per educazione ma indirizzato solo a produrre risposte convincenti, predisposte e generate per indirizzare, decidere, imporre il proprio pensiero senza un ritorno che lasci tracce di emozione.

Tuttavia ascoltare è stare in relazione con l’altro, è interessarsi, condividere, intrecciare la propria storia con quella di un altro, è soprattutto prestare attenzione alle emozioni e a quegli sguardi che rispondono di corpo e di pancia. Ascoltare è anche sentire: sensazioni che il corpo ascolta come movimenti, vibrazioni, emozioni, presenze di assenze, ascolti vissuti all’interno di un momento di relazione.

È corpo quando sente, quando parla con il suo linguaggio antico, quando ascolta con la distanza, la presenza e l’assenza. Il neonato ascolta la sua mamma con il tono della voce che lo culla, le braccia che lo accolgono, il movimento dell’altro che lo accompagna nello spazio da conoscere e la sua pelle, che ascolta, assapora il linguaggio dell’altro. Riconosce la presenza anche con la distanza quando lo spazio che lo allontana dalla tranquillità è riempito dalla voce che lo rassicura e lo fa sentire vicino e dallo sguardo che lo tocca e lo avvolge. Il suo corpo si sente vicino ai sensi dell’altro.

Il libro racconta di questi ascolti e queste sensazioni che nella comunicazione diventano emozione e nuove storie da raccontarsi e raccontare.