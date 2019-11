Margherita Oggero presenta il libro “Guerra e pane”

Sabato 16 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik il ritratto familiare della vita di una delle maggiori scrittrici italiane contemporanee: Margherita Oggero presenta infatti il libro “Guerra e pane”, edito da Slow Food. Introduce Renata Barberis.

Una bambina conosce e non riconosce il padre di ritorno dalla Russia e vive le difficoltà del periodo bellico tra razionamenti di cibo, necessità di sfollare e bombardamenti ma non perde la levità dell’infanzia, sapendo cogliere, in un momento tutt’altro che dorato, l’ironia, la gioia e la spensieratezza che il nonno e i compagni di giochi e d’asilo sanno regalare.

Un racconto emozionante e al tempo stesso ironico e pieno di disincanto che ripercorre aneddoti e situazioni ordinarie per chi ha vissuto la propria infanzia negli anni nel Primo Dopoguerra e della Seconda Guerra Mondiale.

Una Torino industriale e raccolta, ancora circondata da una cintura artigiana e contadina, è lo sfondo su cui intervengono, insieme ai personaggi, i piatti della memoria: la panada, o zuppa di pane raffermo, il pinzimonio, la panissa, con il riso protagonista.