Margherita Oggero presenta il giallo “La vita è un cicles”

Alla Libreria Ubik la scrittrice Margherita Oggero presenta il nuovo giallo “La vita è un cicles” (Mondadori). Partecipa lo scrittore Roberto Centazzo. Introduce Renata Barberis. Con la sua scrittura densa di colpi di scena e humour nero, Oggero ci regala un giallo dal ritmo serrato in cui Torino ha un ruolo da assoluta protagonista.

In una gelida mattina d’inverno, nel retro dell’Acapulco’s, uno dei peggiori bar di Torino, viene ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, chi l’ha fatto fuori, e perché? A dirigere le indagini con la sua squadra c’è il commissario Gianmarco Martinetto, un poliziotto dal carattere ruvido e apparentemente scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per risolvere questo intricato caso in cui le piste investigative si confondono e si sovrappongono.

In una girandola di irresistibili colpi di scena e con la sua scrittura densa di humour nero, la straordinaria Margherita Oggero (autrice di numerosi libri, da cui sono stati tratti anche il film “Se devo essere sincera” e la serie televisiva “Provaci ancora, prof!”) ci regala un giallo dal ritmo serrato in cui come sempre Torino, e non solo i suoi abitanti, ha un ruolo da assoluta protagonista: la Torino delle periferie, della clandestinità, del degrado, della convivenza difficile, dimenticata dalla politica ma teatro di grandissima e mai sopita vitalità.