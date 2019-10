“Mare in mostra” – Esposizione fotografica ai Chiostri Santa Caterina

Giovedì 3 ottobre pomeriggio nel primo chiostro del Complesso Santa Caterina a Finalborgo l’associazione Menkab propone l’esposizione fotografica “Mare in mostra” grazie al patrocinio del Comune e della Lega Navale Italiana di Finale Ligure.

L’esposizione ospiterà anche gli studenti delle scuole del Finalese, a loro riservata per tutta la mattinata di giovedì con visione di filmati inediti dell’associazione dedicati al mare e alla sua tutela.

Alle ore 18 è in programma un interessante incontro organizzato dai biologi e documentaristi di Menkab, che renderanno omaggio alla Giornata Internazionale dell’Habitat raccontando il proprio lavoro in mare e parlando dei cambiamenti climatici e dell’erosione costiera. Anche la Lega Navale Italiana interverrà per spiegare il mare dal proprio punto di vista.

L’incontro si concluderà con un aperitivo al Bistrot Sociale con la possibilità di continuare il dialogo con i visitatori.