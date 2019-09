Marco Vezzoso e Alessandro Collina in concerto per la Croce Bianca

Quella alassina sarà una parentesi tricolore dei maestri Marco Vezzoso e Alessandro Collina, prima di tornare in Estremo Oriente, dove hanno da tempo cominciato una serie di concerti che proseguiranno proprio in ottobre. Giovedì 10 ottobre alle ore 21:30 all’ex Chiesa Anglicana i due artisti, di Alba il primo, di Alassio il secondo, si esibiranno in un concerto jazz in favore della Croce Bianca “Gino Montesi”.

Nella splendida cornice i due musicisti daranno vita ad un indimenticabile spettacolo che arriva ad Alassio con il titolo “Guarda che Luna… again”. Non sarà un semplice “ritorno a casa” ma la prima mondiale di un grande pezzo di Vasco Rossi: presenteranno infatti la loro versione di “Sally”, uno dei brani storici di Vasco. Prima di presentarla al pubblico Vezzoso e Collina hanno fatto ascoltare la loro versione al Blasco, che ha entusiasticamente accolto questa nuova “Sally”.

“Quando si suona in duo si mette la propria musica al servizio dell’altro, non c’è gerarchia ma soltanto un equilibrio semplice e sofisticato allo stesso tempo”, dice Marco Vezzoso. L’interplay e l’affiatamento tra i due musicisti crea un continuum musicale intenso e di forte impatto emotivo che guida il pubblico in un viaggio musicale all’interno dell’universo del duo.

Alle ore 21 è previsto un cocktail di benvenuto per tutti i presenti grazie all’Assoristobar, che si occuperà dell’accoglienza. Per prenotare il proprio posto e informazioni si può chiamare la Croce Bianca “Gino Montesi” al numero 0182645923 in orario d’ufficio. I biglietti invito sono già disponibili presso la sede della pubblica assistenza.