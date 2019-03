Marco Vallarino presenta il romanzo “Il cuore sul muro”

Ci sono amicizia, amore, creatività e anche trasgressione nel romanzo “Il cuore sul muro” che Marco Vallarino presenterà sabato 23 marzo alle ore 17 nella Biblioteca Civica “Aonzo”, in piazza Costituzione, a Quiliano. Lo scrittore e giornalista imperiese, noto anche come autore di videogiochi didattici, illustrerà i contenuti del volume pubblicato dall’editore romano All Around insieme ad Andrea Solari dell’associazione Govonis.org.

Il quarantunenne Vallarino propone ai giovani di oggi una docufiction che parla dei giovani di ieri. “Il cuore sul muro” è una storia d’amore a tinte dark e ambientata ai tempi della “guerra dei graffiti” che si scatenò a Imperia nel 2003. Un’epoca in cui social network e smartphone non esistevano, Internet era agli albori e per conoscere gente bisognava uscire, andare nei locali, girare per la città e, come si dice, metterci la faccia anziché solo un nick e una tastiera come spesso accade ora.

Protagonisti del romanzo sono Gianni e Elena, due liceali scapestrati che, mentre attendono l’autobus per andare a scuola, trovano un graffito che è la prima parte di un racconto scritto a puntate sui muri della città. Per vedere come va a finire salteranno la scuola, spostandosi freneticamente da una via all’altra. Ma se per Elena sarà solo un modo per evitare l’interrogazione di filosofia, per Gianni diventerà fondamentale trovare l’autore di una storia così pazzesca che narra gli ultimi, deliranti attimi di vita di un ragazzo in overdose.

La sua indagine lo condurrà negli ambienti caleidoscopici della street art ligure e del traffico di stupefacenti nel mondo notturno delle discoteche. Si troverà di fronte al dramma della dipendenza dalla droga, che a volte può dare esiti catastrofici. Perso in una realtà in cui niente è come sembra, il giovane finirà coinvolto in una vicenda tragica e dolorosa, in cui solo il cuore potrà indicare la strada da seguire.

Il libro di Vallarino è già stato adottato da varie scuole della provincia di Imperia come lettura didattica. Ora l’autore arriva nel Savonese sperando di riscuotere anche l’interesse dei docenti e degli studenti della zona, che peraltro incontrerà nelle prossime settimane.