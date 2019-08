Marco Vallarino presenta “Il cuore sul muro” alla rassegna “Sguardi Laterali”

Nell’ambito della rassegna culturale “Sguardi Laterali” giovedì 29 agosto alle ore 21:30 a Palazzo Tagliaferro lo scrittore Marco Vallarino presenta il nuovo libro “Il cuore sul muro” (edizioni All Around).

L’amore al tempo dei graffiti disegna cuori sui muri e li fa battere forte! Quante volte passando davanti ad un graffito scritto su un muro per la strada ci siamo chiesti chi possa averlo tracciato, quando, come, perché? Il cuore sul muro è un romanzo di formazione, ambientato nel mondo della scuola e della street art. È una storia d’amore a tinte dark che contiene elementi del giallo sociale e presenta molti colpi di scena e momenti di tensione narrativa. Chi cerca un graffito trova l’amore (ma non solo). Un racconto leggero ed emozionante, che parla ai giovani e racconta una storia che contiene mistero, dolore, amicizia, inquietudini e, naturalmente, amore.

Marco Vallarino ha 42 anni e vive a Imperia. Finalista a diversi premi letterari, ha pubblicato il romanzo “Il cuore sul muro” e racconti in volume e su rivista per vari editori. Inoltre è autore di videogiochi testuali liberamente scaricabili da www.marcovallarino.it e ha curato progetti di gamification a sfondo didattico e divulgativo per scuole, musei e associazioni.

Per Il Secolo XIX ha scritto migliaia di articoli su eventi, personaggi, luoghi della Liguria, oltre che storie di fantasia ispirate ai principali fatti di cronaca. A stretto contatto con la realtà giovanile, si è occupato degli allarmi sociali legati ad alcool e stupefacenti e ha esplorato i risvolti culturali di situazioni alternative come il graffiti writing e di altre più patinate connesse con il mondo notturno delle discoteche.