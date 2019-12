Marco Vaccari e la Compagnia San Babila in scena in “Colto in flagrante” all’Ambra

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Lunedì 6 aprile alle ore 21 al Teatro Ambra Marco Vaccari e la Compagnia Teatro San Babila vanno in scena nello spettacolo “Colto in flagrante” di Derek Benfield per la regia dello stesso Vaccari. Debolezze degli uomini maturi! Pur non essendo più un ragazzo ed essendo sposato con Maggie, Phil non disdegna di correre dietro alle giovani gonnelle. La sua ultima conquista Julie è in predicato di venire ad abitare nella villetta accanto, lasciata libera dal trasloco dei vicini.

Per l’ennesimo colpo di testa Phil ha bisogno della complicità di George, l’amico che ogni volta gli ha fatto da parafulmine coprendone le scappatelle. Questa volta però le sue intenzioni sono più serie: vuole il divorzio dalla moglie scaricando sull’amico l’incombenza di comunicarlo alla coniuge.

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).