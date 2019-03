Marco Lazzara presenta il suo libro “Sposta le tue montagne”

Dopo diverse presentazioni in giro per l’Italia Marco Lazzara farà una presentazione del libro “ Sposta le tue montagne” alla Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” di Albenga nella sala conferenze “Don Antonio Balletto” venerdì 29 marzo alle ore 17.

“La vera fede non è lo sforzo di credere in qualcosa, ma la coscienza di una certezza.”

Interessante presentazione alla biblioteca civica di Albenga con Marco Lazzara, reduce da una collaborazione con Joe Vitale, noto autore motivazionale americano, che ci parlerà del suo libro uscito per una delle più importanti case editrici italiane nel campo spirituale e motivazionale, Anima Edizioni.

In “Sposta le tue montagne” scrive che secondo lui solo attraverso un’esperienza chiara, reale e concreta l’essere umano può raggiungere la consapevolezza sulla natura della fede, e così spostare le proprie montagne.

L’autore, ricercatore spirituale da oltre vent’anni, dopo studi sulle diverse vie esistenti, approfondite con innumerevoli maestri e corsi per la crescita personale, nel libro affronta il tema della percezione, la natura del desiderio, i passi secondo lui necessari per vivere, come scrive, “ardendo di vita” e molto altro.

Marco Lazzara è insegnante di Yoga certificato dalla European Federation of Oriental Arts, e tra le altre cose ha scritto un capitolo per uno degli ultimi libri di Joe Vitale, “The Abundance Factor”, bestseller oltreoceano. Sul suo blog personale (marcolazzara.net) scrive di tematiche riguardanti la crescita personale, dando però anche uno sguardo agli avvenimenti che avvengono nel mondo.

Gli piace definirsi “entronauta”, perché ritiene che solamente attraverso la profonda conoscenza del proprio essere, della propria natura, si possa raggiungere lo stato di equilibrio della mente e di pace dell’anima.

Marco Lazzara, autore pubblicato da Anima Edizioni