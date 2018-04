Marco Cambri presenta il disco “Saera i euggi” a MezzaLuna d’Autore

Nuovo appuntamento della 5ª edizione della Rassegna “MezzaLuna d’Autore”, che ha l’intento di offrire una proposta artistica alternativa, uno spazio in cui incontrare nuovi progetti artistici e musicali, un palco su cui esibirsi a stretto contatto con le persone che frequentano la storica Osteria Mezzaluna, tanti affezionati ma anche tanti turisti che scelgono la tipicità del locale alassino.

L’idea della “Cena con la Musica d’Autore” nasce per essere insieme attorno ad un tavolo degustando ottimi piatti tipicamente liguri, accompagnati dalle parole e dalla musica dei progetti cantautorali. La novità di questa edizione è il gemellaggio con un importante realtà del territorio, la Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure.

Ospite dell’Osteria sarà il cantautore Marco Cambri, accompagnato da Marco Cravero alla chitarra e Fabrizio Padoan al pianoforte, che cantautore presenterà il nuovo disco in dialetto ligure “Saera i euggi”. Marco Cambri è riuscito perfettamente nell’impresa con “Saera i euggi” (“Chiudi gli occhi”), il suo nuovo album in uscita in questi giorni: a differenza di “A curpi de pria”, primo album, quasi un concept album improntato sui ricordi d’infanzia di una Liguria autentica, è un’opera più eterogenea, profondamente riflessiva su vari aspetti dell’esistenza.

Ogni canzone è un quadretto a sé a livello sia letterario sia musicale con unico filo conduttore l’amore, che si manifesta in varie forme. Un album cresciuto piano piano nel tempo, senza fretta, realizzato sotto la direzione artistica di Marco Cravero, che ha curato gli arrangiamenti, oltre a suonare le parti di chitarra.