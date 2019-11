Marco Alex Pepè presenta il libro “Liguria magica e stregata”

Marco Alex Pepè, esperto di occultismo e tradizioni magico popolari, ricercatore del brivido e organizzatore di eventi che si rifanno alle leggende e alle tradizioni popolari, nasce a Genova nel 1966. È conosciuto dal pubblico italiano per le numerose apparizioni ad importanti trasmissioni televisive e cura le pagine del mistero per il settimanale In Famiglia.

L’autore costruisce storie sulla base di racconti e leggende orali, fa rivivere un immaginario fatto di incontri e avventure che scivolano via dai percorsi della logica per ridisegnare quel meraviglioso fatato e stregonico che continua ad ammaliarci e a farci sognare, magari concedendoci qualche brivido di paura.

La capacità di Marco Pepè è di farci conoscere la Liguria, Genova e le altre province sotto una doppia prospettiva: la meraviglia che prova ad ogni passo il turista che si avventura in paesi, borghi di mare, città, boschi e montagne in cui diavoli, spettri, santi, streghe e leggende millenarie sono lì ad aspettarci.