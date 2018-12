Maratona di Tango Argentino

Ha ispirato compositori come Stravinskij e Hindemith, ha conquistato una propria dignità artistica anche grazie a Piazzolla, il suo successo non conosce confini. È nato in Argentina ma alle sue origini c’è un po’ di Italia. Parliamo del tango: Borges affermava che i criollos che l’hanno inventato si chiamavano Greco, Bevilacqua, De Bassi.

Anche quest’anno Giovanna De Fazi e Andrea Degani dell’Associazione Gioki Danza porteranno nel Savonese il tango internazionale con artisti di prima grandezza, vere stelle a livello mondiale: Sebastian Jimenez, uno dei più famosi ballerini di tango salon, campione del mondo a Buenos Aires nel 2010 e campione metropolitano nello stesso anno per il vals, con la sua compagna nella danza e nella vita Joana Gomez, laureata in arte, ricercatrice e insegnante prima, ballerina professionista poi.

Altra coppia quella formata da John Erban, secondo classificato nel 2011 nel Campionato mondiale di Buenos Aires nella categoria salon e quinto per lo scenario, e Francesca Del Buono, campionessa italiana di tango scenario 2016, seconda classificata nel Campionato europeo di salon, finalista per entrambe le categorie nel Campionato mondiale in Argentina.

Tra gli ospiti Sabrina Tonelli, rinomata ballerina professionista, visagista, esperta di acconciature, truccatrice nonché stilista per abiti da tango, riferimento per i ballerini di tutto il mondo per la cura dell’immagine.

Cornice delle esibizioni e degli stage sarà Salonissmo Tango Festival, che si terrà sui 250 metri quadrati di pista della SMS Aurora di Valleggia il 5, 6 e 7 aprile. Per accompagnarci verso l’evento, atteso da tutti gli appassionati ben oltre i confini della Liguria, Giovanna e Andrea organizzano delle maratone domenicali di tango argentino. La prima, dal sapore natalizio, sarà domenica 23 dicembre dalle ore 18 all’1 sempre presso la SMS Aurora di Valleggia (Quiliano). La musica delle migliori orchestre di Buenos Aires sarà scelta dai maestri e musicalizadores Jorge Ramirez e Raffaele Prota dell’Associazione culturale Protango di Bordighera.