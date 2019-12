Manuele Morgese interpreta “Il caso Dorian Gray” al Teatro Ambra

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Lunedì 2 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra Manuele Morgese interpreta “Il caso Dorian Gray”, spettacolo di Giuseppe Manfridi per la regia di Brando Minnelli ispirato al noto romanzo di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”, in cui vengono messe in risalto le tre personalità dei protagonisti della storia (Henry, Basil e Dorian) e del loro comportamento in relazione alla stessa, che li accomuna tutti (spettacolo fuori abbonamento).

La pièce si è aggiudicata il Premio “Ennio Flaiano” 2009 per il “Miglior giovane attore”, il Premio Napoli Cultural Classic 2011 per il “Miglior spettacolo dell’anno” e il Premio “Vittorio Gassman” per il “Miglior attore giovane dell’anno 2010”, collezionando oltre 150 repliche in tutta Italia.

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).