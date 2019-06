Manuela Incorviaia espone a “Vetrine d’Artista”

Genovese di nascita, vive e lavora a Castiglione Tinella (Cuneo) e presso la Cascina Forti ha il proprio studio. Ha compiuto i suoi studi sulla ceramica tra Genova, Chiavari, Albissola Marina e Savona. Le sue opere sono espressione di un approccio personale all’arte caratterizzato da visione poetica e ludica. Notevole è stata la sua attività didattica svolta in istituti d’arte, licei artistici e accademie di belle arti in Alba, Asti, Genova e Torino.

Ha preso parte a molte mostre personali e collettive in Italia e all’estero (Eifel Germania, 1998; Corea del Sud, 2011) e ha diversi significativi concorsi nazionali di ceramica tra cui Certaldo (dal 1987 al 1989) con due premi e una segnalazione. Espone dal 1983. Ha partecipato a numerose performance, concorsi e manifestazioni nazionali di pittura e scultura ottenendo lusinghieri riscontri.

Il 14 marzo 2001 ha partecipato, su invito della RAI, alla trasmissione in diretta “Geo & Geo” condotta da Sveva Sagramola su Rai Tre, spazio dedicato all’artigianato artistico. Usa anche la tecnica raku e le sue forme sono sempre coinvolgenti, pur restando in qualche modo primitive con la materia usata sapientemente: opere persino intimistiche e a volte malinconiche in cui si mescola la poesia con il reportage dell’oggi, alimentato dal ricordo della cultura, dei graffiti.

Inaugurazione: sabato 5 luglio ore 10

Curatore: Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” e critico d’arte