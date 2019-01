“Mante e il suo mondo” al MuDA

Sabato 5 gennaio, alle 17, al “MuDA”, ad Albissola Marina, in via dell’Oratorio, verrà proiettato il filmato dell’ultima cottura in un forno a legna che sia stata effettuata ad Albissola Marina.

Esattamente in Pozzo Garitta, in quella che fu la Fornace prima dei Mazzotti poi di Bartolomeo Tortarolo (Bianco), nell’estate del 990, Pietro Mantero curò la preparazione del forno e la cottura delle “Bimbe di Teresin”, opere del Maestro Angelo Ruga.

L’Architetto Nicoletta Negro, vice sindaco e assessore del Comune di Marina, in qualità di studiosa delle fornaci albisolesi, terra una breve relazione a commento. Seguirà infine la presentazione, a cura di Federico Marzinot, del catalogo della mostra-omaggio a Pietro Mantero in corso al “Circolo degli Artisti” sino a Domenica 6 gennaio.