“Mani in terra” – Laboratorio ludico con Claudio Capelli

Si intitola “Mani in terra” il laboratorio ludico manuale in programma sabato 16 marzo dalle 16:30 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano. L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura. Interverrà Claudio Capelli del laboratorio artistico ArNaMò, che accompagnerà i bambini alla scoperta dell’argilla e delle sue mille forme creative: “Nel corso del laboratorio ci rimboccheremo le maniche per scoprire le caratteristiche e le potenzialità dell’argilla. Come? Attraverso i sensi e la realizzazione di piccoli manufatti”.

Il laboratorio è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione per un massimo di 10 bambini. Per informazioni e prenotazioni contattare il Mondadori Bookstore al numero 019675848 o via e-mail a mondadoriloano@gmail.com o tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/mondadoriloano.

Claudio Capelli nasce il 9 aprile 1987 ad Alessandria, in Piemonte. La passione per il disegno, le attività manuali e creative, unita ad un amore profondo per la natura in tutte le sue forme e movimenti, lo segnano fin dai primi passi. Trasferitosi nel 2001 in Liguria, nel 2006 consegue presso il Liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona il diploma di maturità artistica ad indirizzo Beni Culturali. Nel 2007 ottiene la qualifica professionale in Tecnico per la conservazione dei beni culturali e il restauro presso l’Enaip di Acqui Terme (AL).

La sua ricerca artistica si arricchisce di elementi storici, antropologici e culturali. Inizia così una ricca fase di sperimentazione con l’esplorazione di tecniche artistiche e lo sviluppo di abilità manuali e creative sempre nuove. Nel marzo 2010 consegue la laurea in Storia e Studi etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Genova. Nella sua ricerca stilistica, materiali naturali, tecniche tradizionali e strumenti moderni concorrono alla ricerca di un equilibrio di forme ed impressioni in costante mutamento. Le esperienze professionali maturate anno dopo anno in ambito culturale, creativo, educativo e le molte collaborazioni, aprono la strada ad un progetto artistico autonomo.

Nel cuore dello splendido borgo medievale di Toirano nasce nel 2015 ArNaMò, laboratorio artistico di modellazione, lavorazione al tornio, clay carving, scultura dinamica, pittura ed illustrazione, con lavorazione di materiali quali terracotta, ceramica, legno e molto altro. Parte centrale delle attività di ArNaMò sono laboratori creativi, artistici ed esperienziali, proposti stabilmente per adulti e bambini, anche a piccoli gruppi.