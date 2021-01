“Mangiatoie per l’inverno”: un “costruttivo” pomeriggio per i bambini nel Parco del Beigua

Sassello. Riprendono le attività escursionistiche del Parco Naturale Regionale del Beigua, che dà così il via alla nuova stagione in un’atmosfera che più invernale di così non si potrebbe immaginare. L’anno vecchio si è chiuso con la sorpresa delle prime nevicate di dicembre ma il 2021 non è voluto essere da meno ed è partito alla grande, regalando paesaggi straordinari di soffici distese bianche che si protendono verso il mare.

Cosa mangiano gli uccelli in inverno? Aiutiamo i nostri amici pennuti ad immagazzinare semi e bacche per la stagione fredda costruendo piccole mangiatoie “dispense” da mettere sulla finestra. Sarà una divertente attività per imparare a riciclare i materiali plastici di uso quotidiano.

I Beigua Junior Geoparker danno appuntamento a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni sabato 16 gennaio dalle 14:15 alle 14:30 alla Casa del Parco, all’ingresso della Foresta della Deiva. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 15 gennaio.