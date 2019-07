“Mand’Ommu” – XXIV Rassegna di Artigianato ligure

Per quattro sere in galleria Crocetta saranno protagoniste la magia del lavoro artigianale e la bellezza degli oggetti realizzati interamente a mano. Come sempre “Mand’Ommu” sarà un percorso di scoperta del made in Liguria, a partire dalle sue eccellenze, come il macramé, le sete di Lorsica, la filigrana di Campo Ligure, i testi in rame, l’oliva taggiasca, l’aglio di Vessalico, la lavanda della Valle Argentina.

Quest’anno a “Mand’Ommu” si celebrerà l’ingresso di Celle Ligure nell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica, promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che raggruppa i comuni italiani di antica tradizione ceramica: ospiti saranno Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Montelupo Fiorentino. La vecchia galleria del treno diventa una galleria d’arte e artigianato dove si potranno ammirare 28 artigiani all’opera e acquistarne i prodotti.

Alla tradizione gastronomica sarà dedicata la sera del 12 luglio, quando il centro storico e il lungomare si animeranno con un ricco percorso dedicato al basilico, grazie anche alla collaborazione con l’Azienda Agricola Paolo Calcagno: una sera colorata di verde per celebrare una grande eccellenza ligure e cellese, che vanta il marchio DOP. La Basilico Night sarà una grande notte: 22 locali del centro storico proporranno menù dedicati al più profumato degli aromi, in un ricco percorso per la valorizzazione dello streetfood di qualità.

Ristoranti, bar, stabilimenti balneari e gastronomie prepareranno piatti in cui l’ingrediente principale sarà il basilico: tante idee sfiziose ed originali, abbinamenti tradizionali ed insoliti e poi il pesto, da gustare lungo le vie, secondo la tradizione del cibo di strada.

Mercoledì 10 luglio, ore 21.15

palco centrale, piazzetta Arecco

ALDO ASCOLESE TRIO

Omaggio a Fabrizio De André

Giovedì 11 luglio, ore 21.15

palco centrale, piazzetta Arecco

Genova e la sua musica

Concerto del gruppo acustico MACMA

Venerdì 12 luglio, dalle ore 19.00

centro storico

BASILICO NIGHT

Percorso enogastronomico, a cura dei locali cellesi, dedicato al basilico: 22 postazioni di streetfood, dove assaporare il meglio della tradizione ligure e poi laboratori e spazio bimbi, musica, sfilata di moda, body painting e l’Arte del Fuoco, con la realizzazione di un grande forno, in cui far cuocere pezzi in ceramica…

Sabato 13 luglio, ore 22.30

IL MARE IN FIAMME

Spettacolo pirotecnico

“Mand’Ommu” è un evento organizzato da Comune di Celle Ligure su progetto del Consorzio Promotur, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona.