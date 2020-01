Mandolin\' Brothers + Jono Manson feat. Jason Crosby at Raindogs

Una grande serata di musica roots e americana presso Raindogs con i Mandolin’ Brothers + Jono Manson feat. Jason Crosby.

I Mandolin’ Brothers sono indubbiamente una delle band più importanti nel panorama roots music e festeggiano quest’anno quarant’anni di carriera con uno splendido nuovo album intitolato “6”, registrato tra i Downtown Studios di Pavia e il Raw Wine Studio di Buffalora, mixato proprio da Jono Manson nel suo Kitchen Sink Studio a Santa Fe e pubblicato a novembre 2019.

“6” è appunto l’album che celebra quarant’anni di storia di questa band nata e cresciuta attorno ai due fondatori Jimmy Ragazzon e Paolo Canevari.

Il nuovo album di Jono Manson “Silver Moon” si profila come un percorso attraverso i generi che hanno definito la sua illustre carriera: dal rhythm and blues al rock and roll, passando per soul, americana e pop. I punti di forza del disco sono lo stile, la sensibilità melodica e la voce caratteristica di Manson. È stato inciso e mixato da Jono Manson nel suo The Kitchen Sink a Santa Fe, in Nuovo Messico. Il nucleo della band di supporto comprende Ronnie Johnson al basso, Paul Pearcy alla batteria, Jon Graboff alla pedal steel e altri strumenti a corde, Jason Crosby alle tastiere e Mark Clark alla batteria e alle percussioni.

Tra gli ospiti figurano Warren Haynes (Allman Brothers Band, Gov’t Mule), l’otto volte nominata ai Grammy Joan Osborne, l’acclamato cantante e cantautore James Maddock, Eric Ambel (Del Lords, Joan Jett and the Blackhearts, Steve Earle and the Dukes), la cantante e attivista nominata ai Grammy Eliza Gilkyson, il blues rocker italiano Paolo Bonfanti, il padrino dell’alt-country e artista concettuale Terry Allen, Eric Schenkman (The Spin Doctors), Eric McFadden (Parliament Funkadelic, The Animals), Barry Danelian (Bruce Springsteen, Billy Joel, James Taylor), Craig Dreyer (Keith Richards), Dan Levine (Blood Sweat and Tears, David Byrne, Frank Sinatra, Southside Johnny), il chitarrista texano Jay Boy Adams e lo scrittore e cantautore David Berkeley.

Sul palco al fianco di Jono Manson (voce e chitarra) ci sarà nientemeno che il pianista Jason Crosby: straordinario musicista, prezioso collaboratore tra gli altri di Phil Lesh, Bob Weir, The Blind Boys of Alabama, Eric Clapton, John McLaughlin, Pete Seeger, Dave Matthews, Jackie Greene, Jenny Lewis, Susan Tedeschi e Robert Randolph.

Potete prenotare l’ingresso inviando un’e-mail inserendo come oggetto “Mandolin Jono”.