Mallare accende il suo Albero di Natale

Sabato 12 dicembre alle ore 17:30 Mallare accenderà il suo Albero di Natale alla presenza del sindaco Flavio Astiggiano.

Stanti le restrizioni dovute al contenimento del Covid-19 in questo particolare periodo festivo e per evitare fenomeni di assembramento la cerimonia non sarà accessibile al pubblico in presenza e sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune.

“Invitiamo tutti a partecipare virtualmente a questa tradizione e ci auguriamo che possano essere feste serene”, dichiara l’amministrazione civica.